İhlalci taraf olan ABD düzeltici adımlar atmalı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'ye seslenerek, ihlalci taraf olan Amerika'nın nükleer anlaşmaya ilişkin düzeltici adımlar atması gerektiğini belirtti.

Zarif, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Mantıksal bir sırayla ileriye doğru hareketin bir yolu vardır: 'yükümlülük', 'eylem', 'toplantı'.

İhlalci taraf olan Amerika nükleer anlaşmaya bağlılık ve yükümlülüklerini etkin bir şekilde yerine getirmek gibi düzeltici adımlar atmalı. İran da yanıt olarak derhal attığı nükleer adımlarından geri dönecektir." ifadelerinde bulundu.

Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşma Temmuz 2015'te İran ile ABD, İngiltere, Fransa, Çin, Rusya ve Almanya arasında imzalanmıştı.

Mayıs 2018'de dönemin ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmadan çekildiğini açıklamış ve İran'a yeniden yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.