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24 Şub 2021 16:04

Çin'den ABD'ye "İran yaptırımlarını kaldırın" çağrısı

Çin'den ABD'ye "İran yaptırımlarını kaldırın" çağrısı

İran'ın nükleer tesislerinde ani denetimlere imkan veren Ek Protokol'ü askıya aldıktan sonra Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Wang Wenbin'den açıklama geldi.

İran, 23 Şubat tarihi itibarıyla Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) kapsamında 2016'dan bu yana gönüllü olarak uyguladığı ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) müfettişlerine özel denetim izinleri verdiği Ek Protokol'den ayrıldı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, İran'ın "Ek Protokolü" kararına ilişkin yaptığı açıklamada, nükleer anlaşma ile ilgili durumun kritik bir noktaya geldiğini belirterek, tek çıkış yolunun ülkeye karşı uygulanan yaptırımların kaldırılması olduğunu söyledi.

Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşma Temmuz 2015'te İran ile ABD, İngiltere, Fransa, Çin, Rusya ve Almanya arasında imzalanmıştı.

Mayıs 2018'de dönemin ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmadan çekildiğini açıklamış ve İran'a yeniden yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

News Code 1892756

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