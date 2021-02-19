Zarif'ten Avrupa Birliği'ne: Felsefe yapmayın

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, 3 Avrupa ülkesinin (Fransa, Almanya ve İngiltere) nükleer anlaşma tutumuna sert bir şekilde tepki gösterdi.

Zarif, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Avrupa Troykası/AB felsefe yapmak ve sorumluluğu İran'a yüklemek yerine nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmeli, aynı zamanda Trump'ın İran'a karşı ekonomik terörizm mirasına son verilmesini talep etmelidir.

Telafi edici önlemlerimiz Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Troykası tarafından yapılan ihlallere yanıt olarak alınmıştır. Sonuçlarından korkuyorsanız sebebini ortadan kaldırın. Eyleme eylemle yanıt veririz." ifadelerini kullandı.

Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşma Temmuz 2015'te İran ile ABD, İngiltere, Fransa, Çin, Rusya ve Almanya arasında imzalanmıştı.

Mayıs 2018'de dönemin ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmadan çekildiğini açıklamış ve İran'a yeniden yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.