İran nükleer endüstrisi gururlu günlerine geri döndü

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, kişisel Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, “Ek Protokol’ün askıya alınmasıyla ‘Yaptırımların Kaldırılması ve İran Ulusunun Çıkarlarının Korunması için Stratejik Eylem Planı’ yasası son aşaması uygulamaya kondu” dedi.

Galibaf’ın attıği tweette şu ifadeye yer verildi:

“Bu süre zarfında nükleer endüstrinin gururlu günlerine dönmesi ve yaptırımların kaldırılması için pazarlık kozu haline gelmesi birçokları için inanılmazdı. Yaptırımların kilidi de İran halkının birliğiyle kırılacak.”