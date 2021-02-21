Biden yönetimi Trump'ın İran politikasını izliyor

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Press TV kanalına verdiği mülakatta, İran’ın nükleer anlaşma imzacılarının taahhütlerine geri dönmesi ve tüm yaptırımların kaldırılması takdirde müzakereye hazır olacağını duyurdu.

Muhammed Cevad Zarif, “Diğer üyelerin ihali karşısında İran düzeltici adımlar atmasına izin veren anlaşmanın 36. maddesini kullanmıştır. ABD ise anlaşmadan çekilerek, BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal etti ve başka tarafları da anlaşmayla işbirliği yapmaktan kaçınmaları için tehdit etti” dedi.

Zarif, İran İslami Şura Meclisi’nin 23 Şubat’ta Tahran’ın NPT kapsamında 2016’dan bu yana gönüllü olarak uygulanan Ek Protokol’den ayrılması yönündeki kararına değinerek, “Bu, dünya için bir ültimatom değil; meclis ile hükümet arasında bir iç meseledir” ifadesini kullandı.

İsrail'in gizli nükleer faaliyetleri

Siyonist Rejim’in Dimona nükleer tesisini geliştirmeye çalıştığını dile getiren Zarif, “Ortadoğu'daki tek atom bombası fabrikası olan Dimona nükleer tesisi tamamen gizlidir, ancak Joe Biden, Angela Merkel veya Macron'dan (Dimona hakkında) herhangi bir endişe duyduk mu?” sorusunu yöneltti.

UAEA Başkanı Rafael Grossi’nin Tahran ziyareti

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) Başkanı Rafael Grossi’nin Tahran ziyaretine ilişkin olarak Zarif, “Bay Grossi İran’ı ziyaret etmek istedi; biz de kabul ettik. Saklayacak hiçbir şeyimiz yok ve nükleer silah geliştirmeye çalışmıyoruz; bu İran'ın kesin tutumudur. Biz hiçbir zaman kitle imha silahları ve nükleer silahlar peşinde değiliz.” ifadelerinde bulundu.

Bakan Zarif, “Rafael Grossi ile büyük güçlerin temsilcisi olarak değil, aynı zamanda İran'ı da temsil eden biri olarak konuşuyoruz. Sayın Grossi İsrail’in temsilcisi değil; çünkü İsrail UAEA’nın bir üyesi değil. Dolayısıyla Bay Grossi ile İran Meclisi'nin nükleer yasası hakkında konuşuyoruz, bu da meclis kararlarının uygulanması anlamına geliyor. Ajansın İran'daki faaliyetlerini engellemek istemiyoruz." şeklinde konuştu.

'İran nükleer silah peşinde değil'

Bakan Zarif, "İran'ın nükleer programının doğası barışçıldır ve bu niteliği asla değişmeyecek. Nükleer faaliyetleri konusunda saklayacak bir şeyimiz yok. İran nükleer silah peşinde değil." açıklamasında bulundu.

Zarif, "ABD ve Avrupalı taraflar nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmemiştir. İran da anlaşma karşısındaki bazı taahhüterini askıya aldı. Ancak, Batılılar tüm yükümlülüklerini yerine getirmeye döner dönmez, biz de geri döneceğiz." dedi.

Zarif'ten Biden yönetiminin İran politikasına eleştiri

Biden yönetiminin İran politikasını eleştiren Bakan Zarif, "Şu ana kadar Biden yönetiminin İran politikasında herhangi bir değişiklik yaptığına tanık olmadık. Biden, Trump yönetiminin maksimum baskı politikasının başarısız olduğunu iddia ediyor. Ancak pratikte, önceki hükümetin politikasını izliyor ve bunu hiç değiştirmemiştir." diye konuştu.