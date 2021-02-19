Zarif'ten ABD'nin "snapback" kararına tepki

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Trump döneminde alınan İran'a BM yaptırımlarını tekrar uygulama imkanı tanıyan mekanizmanın hayata geçirilmesi kararını iptal eden Biden yönetimine tepki gösterdi.

Bakan Zarif yaptığı paylaşımda, "Amerika, Pompeo'nun BM Güvenlik Konseyinin 2231 sayılı kararı ile ilgili iddialarının yasal geçerliliği olmadığını kabul etmiştir; biz de buna katılıyoruz.

ABD, 2231 sayılı karar uyarınca Trump tarafından uygulanan tüm yaptırımları kayıtsız şartsız ve etkin bir şekilde kaldırmalı. Bunun ardından biz de attılan nükleer adımlardan geri döneceğiz." dedi.

ABD'nin BM Daimi Temsilciliği, BM Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği mektupta, Trump yönetiminin aldığı snapback kararının iptal edildiğini bildirmişti.

Washington yönetimi, 20 Ağustos 2020'de BMGK'nin 2231 sayılı kararı ile kaldırılan tüm BM yaptırımların tekrar uygulanmasını sağlayan mekanizmayı (snapback) hayata geçirdiğini duyurmuştu.