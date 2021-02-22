Suudi Arabistan Yemen'de hiçbir zafer kazanamaz

Pars Today’e göre, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif dün gece Lübnan merkezli El-Menar tv kanalına verdiği "Suudi Arabistan Yemen'de askeri bir zafer elde edemez veya askeri olarak elde edemediğini de müzakere yoluyla elde edemez" dedi.

Zarif sözlerinin devamında siyonist rejimin İran'a karşı tehditlerine değinerek, "İsrail İran'a saldırmak isterse bu onun intihar etmesi anlamına gelir'' uyarısında bulundu.

"İran'ın komşuları, İsrail'in çatışmayı kendi topraklarına çekmesine izin verme hatasını yaptı ve bu rejim yakında bu ülkelerden güvenliği alacak ve onları savunamayacak." diyen Zarif, "İran'ın Suriye'deki hedefi terörizmle mücadele etmektir ve İsrail, terörist grupları destekleme politikasının cevapsız kalmayacağını anlamalı." dedi.

Lübnan'daki gelişmelerle ilgili olarak İran Dışişleri Bakanı, "İran, Lübnanlı grupların birbirleriyle anlaşmasına yardım ediyor ve hiç kimse Lübnanlılara anlaşma dayatamaz" dedi.

Zarif ayrıca İran'ın Beyrut limanındaki patlamadan sonra Lübnan'a yardım teklif ettiğini ancak ABD baskısının bu yardımın gerçekleşmesini engellediğini söyledi.