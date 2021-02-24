Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

ABD'nin ihlalleri için Ek Protokol'ü askıya aldık

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kanun gereği, Ek Protokol'ü durdurduk. Bu girişim, nükleer anlaşmanın 36. maddesi ile tamamen uyumludur. Çünkü ABD Başkanı henüz Washington tarafından yapılan ihlalleri durdurmamıştır” dedi.

Zarif, attığı tweette üç Avrupa ülkesinin (Fransa, Almanya ve İngiltere) yükümlülüklerini yerine getirmemeye devam ettiğini belirterek, “Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) Başkanı Rafael Grossi ile anlaşmamız bizim iyi niyetli olduğumuzu gösteriyor ve tüm telafi edici önlemleden geri dönebiliriz.” ifadesine yer verdi.

İran ile Irak'ın ticari ilişkileri artacak

İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi, dün Irak Ticaret Bakanı Ala Ahmed El-Ceburi ile ekonomi ve ticaret konuları üzerinde fikir alışverişinde bulundu.

Irak Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği düzeyinin artırılması ve sınır kapılarında ticari malların geçişinin hızlandırılmasına vurgu yapıldı.

İki ülke arasında imzalanan anlaşmaların hayata geçirilmesinin ele alındığı kaydedilen açıklamada, yakında İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rezm Hüseyni'nin başkanlığında bir heyetin Irak'a ziyarette bulunacağı bildirildi.

İran Sağlık Bakanlığı'ndan "COVID-19" açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 91 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 8 bin 330 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 59 bin 663'e vaka sayısının da 1 milyon 590 bin 605'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 696'sının durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 358 bin 541'e ulaştığı bilgisini verdi.