  1. Toplum
24 Şub 2021 14:31

İran'da korkutan deprem: Yaralılar var

İran'da korkutan deprem: Yaralılar var

İran'ın Kohgiluye-Buyer Ahmed eyaletinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Olay sonucu en az 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden depreme ilişkin açıklama yaptı. Merkez üssü Kohgiluye-Buyer Ahmed eyaletine bağlı Sisaht ilçesi olan deprem, yerel saatle 12.23'te kaydedildi.

Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

İran medyasına göre deprem sonucu en az 10 kişinin hafif yaralandığı bildirildi. Deprem sonrası ekiplerin teyakkuz halinde olduğu öğrenildi.

Deprem nedeniyle korkup paniğe kapılan vatandaşlar sokağa döküldü.

Önceki hafta da bu bölgede 5.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremde çok sayıda bina hasar görmüştü.

News Code 1892753

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