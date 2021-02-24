İran'da korkutan deprem: Yaralılar var

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden depreme ilişkin açıklama yaptı. Merkez üssü Kohgiluye-Buyer Ahmed eyaletine bağlı Sisaht ilçesi olan deprem, yerel saatle 12.23'te kaydedildi.

Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

İran medyasına göre deprem sonucu en az 10 kişinin hafif yaralandığı bildirildi. Deprem sonrası ekiplerin teyakkuz halinde olduğu öğrenildi.

Deprem nedeniyle korkup paniğe kapılan vatandaşlar sokağa döküldü.

Önceki hafta da bu bölgede 5.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremde çok sayıda bina hasar görmüştü.