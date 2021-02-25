Suudi Arabistan'da koronavirüs vakalarında artış

Suudi Arabistan medyasına göre Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid 19) aşısı olmak için herkese Sehhaty uygulaması üzerinden hızlı bir şekilde kayıt yaptırma çağrısında bulunarak, vaka sayılarından belirgin bir artış yaşandığını vurguladı.

Bakanlık tarafından bugün yapılan açıklamada, son 24 saatte 353 kişide daha koronavirüs tespit edildiğini ve ülkedeki toplam vaka sayısının 376 bin 21’e çıktığını bildirildi.

Açıklamada, 483’ü ağır hasta olmak üzere ülkedeki aktif vaka sayısının 2 bin 531 olduğu ifade edilerek, 280’i son bir günde olmak üzere şu ana kadar 367 bin 15 kişinin iyileştiği belirtildi.

Bakanlık, son 24 saatte 5 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının ise 6 bin 475’e yükseldiği bilgisini verdi.

Sağlık Bakanlığı, sağlık hizmetleri hakkında bilgi almak için 7/24 hizmet veren 937 çağrı hattının aranmasını da önerdi.

Diğer taraftan, Suudi Arabistan İslami İşler, Davet ve Rehberlik Bakanlığı, cemaat arasında koronavirüse yakalanan kişilerin olmasının ardından bugün 4 bölgede yer alan 6 camiyi geçici olarak kapattı.

Toplamda, 17 günde geçici olarak kapatılan cami sayısı 141’e ulaştı. Sterilizasyon işlemlerinin ardından bunlardan 125’i ise açıldı.