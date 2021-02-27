Mehr muhabiri Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’e ne sordu?

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Hocalı katliamının 29’uncu yıldönümü dolayısıyla düzenlediği ve 4 saat süren basın toplantısına katıldı. Cumhurbaşkanı Aliyev, burada yaptığı açıklamada Hocalı olayında yüzlerce Azerbaycanlı sivilin katledildiğine değindi.

Mehr Haber Ajansı muhabiri de Bakü'de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in düzenlediği basın toplantısına katıldı. İranlı muhabirin Aliyev’e yönelttiği soru sosyal medyada geniş yankı buldu.

Mehr muhabirinin sorusu neydi?

Muhabirn sorusu terörizm meselesi ve ona karşı ortak bir mücadele yürütmekle ilgiliydi. Son dönemlerde Irak ve Suriye'de terör örgütü IŞİD'in çöküşü ve buna benzer diğer terör gruplarının da ciddi şekilde zayıflamasıyla birlikte bölgedeki siyasi ve güvenlik yetkilileri IŞİD kalıntılarının yeniden canlanması hakkında endişelerini dile getirmişti. Medya kuruluşlarında da Afganistan'da, Libya'da, Keşmir'de, Myanmar'da ve son olarak Dağlık Karabağ Savaşı sırasında İran'a yakın sınır bölgelerinde teröristlerin varlığına dair haberler yer almıştı. Öyle ki, üst düzey İranlı yetkililer, teröristlerin ülkenin kuzeybatı sınırının yakınlarında varlık göstermesi halinde, onlara karşı şiddetle tepki verileceğini açıkça bildirmişti.

Bu bağlamda Mehr muhabiri bölge halklarının ortak endişelerini takip etmek amacıyla Cumhurbaşkanı Aliyev’e "Sayın Cumhurbaşkanı, bugünlerde terörizm uluslararası toplum için büyük bir sorundur. Dağlık Karabağ savaşı sırasında medyada bölgedeki tüm ülkeler için tehdit oluşturan terör örgütlerinin varlığına dair haberler yer almıştı. Bu endişeyi gidermek amacıyla bölgedeki ülkeler ne tür önlemler almalı ve Azerbaycan Cumhuriyeti bu konuda ne tür önlemler almıştır? sorusunu yöneltti.

Mehr muhabirinin yönelttiği soru tam olarak anlaşılmadığı için Aliyev, soruyu ‘suçlama’ olarak nitelendirerek, “Bu konuda sağlam bir bilgi yok. İşgal altındaki toprakların kurtarılması için yürütülen operasyonlarda hiçbir yabancı terörist yoktu ve bu bilgiler sahte bir hikayedir.” yanıt verdi.

İranlı muhabir yanlış anlaşılma olduğunu fark edince bir açıklık getirerek, “Sayın Cumhurbaşkanı çok üzgünüm. Terör örgütlerine dair yönelttiğim soru hakkında yanlış anlaşılma olduğunu düşünüyorum. Azeri tarafların yanında teröristlerin bulunduğundan bahsetmedim. Karabağ savaşı sırasında bölgede IŞİD ve ona bezer terör örgütlerinin varlığına dair haberler ve iddialar gündemdeydi. Azeri tarafında yer aldığını kastetmedim.” dedi.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Mehr muhabirinin açıklamalarını dinledikten sonra, “Konuya açıklık getirdiğiniz için size teşekkür ederim.” ifadesini kullandı.

Bu soru-yanıtlar ve ek açıklamaların yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın sözleri, Karabağ krizinin başlangıcından bu yana buldukları her fırsatta İran ve Azerbaycan arasındaki ortaklığı zedelemeye çalışan bazı ülkelere bağlı medya kuruluşlarının malzemesi oldu. Tabii onların herhangi bir soru için de suni gündem yaratması normaldir.

Diğer önemli konu da aynı medya kuruluşlarının bağlı olduğu ülkelerin bölgedeki terör örgütlerinin oluşumunda, güçlendirilmesinde ve eylemlerinde rol oynamasıdır. Karabağ savaşı sırasında teröristlerin bu ülkelerin güvenlik servisleri tarafından Suriye'nin kuzeyinden İran sınırının kuzeyindeki bölgelere nakledildiğine dair açık ve inkar edilemez belgeler vardır. Bu mesele o kadar açık hale gelmişti ki, bazı uluslararası medya kuruluşları bu konuyla ilgili video görüntüleri servis etmişti.

İranlı muhabirin Aliyev’e yönelttiği soru sonrası bahsi geçen bazı medya kuruluşlarının oluşturduğu suni gündem ortak tarih, kültür, coğrafya ve dine sahip iki millet ve ülkeyi birbirinden uzaklaştırmak için yapılan bir senaryodur.

İki ülke arasındaki tarihi ilişkiler aynı basın toplantısında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından da vurgulandı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Mehr Haber Ajansı muhabirinin tarihi ve kültürel ortaklıklara sahip iki komşu ülke olan İran ve Azerbaycan ilişkilerinin geleceği hakkındaki sorusu üzerine, “Son zamanlarda İran ve Azerbaycan'ın sınır bölgelerini bizzat ziyaret ettim ve birlikte çalışarak bu bölgelerde birçok ticari ve ekonomik fırsatın sağlanacağına inanıyorum” dedi.

Aliyev, üst düzey bir Azerbaycanlı heyetin de son zamanlarda İran’ı ziyaret ettiğini belirterek, “İran ile işbirliği yapmaya hazırız ve ortak projeler için bütçe ayırdık” ifadesini kullandı.

İran ile ilişkileri güçlendirmeye çalışıyoruz

Öte yandan Mehr’e konuşan Azerbaycan Milli Meclisi Ekonomik Politika, Sanayi Ve İş İstihdam Komitesi Başkanı Tahir Mirkişili de İran-Azerbaycan işbirliğini genişletme sürecine atıfta bulunarak, “Tanran, Bakü ve Moskova arasındaki ticaret hacmine bakıldığında bu işbirliğinin ivme kazandığı görülmektedir” dedi.

Dağlık Karabağ Azerbaycan Topluluğu Başkanı Tural Genceliyev de Mehr muhabirine yaptığı açıklamada, Bakü’nün İran’ın özellikle sınır bölgelerinde Dağlık Karabağ’ın yeniden inşasına katılımını memnuniyetle karşıladığını vurguladı.

Gerçek şu ki, İran ile Azerbaycan halklarını birbirinden koparmaktan başka amacı olmayan düşman medyası iki ülke halklarının isteğine dayanan Azerbaycanlı yetkililerin İran'la yakın işbirliği kurma ilgisini hedef almıştır.