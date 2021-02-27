İran ile yakın işbirliği içindeyiz

Zahra Zafarjouyan- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, dün yerli ve yabancı basın mensuplarının katıldığı toplantıya canlı bağlantı gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran’ın Mehr Haber Ajansı muhabirinin tarihi ve kültürel ortaklıklara sahip iki komşu ülke olan İran ve Azerbaycan ilişkilerinin geleceği hakkındaki sorusuna, “Biz İran’la yakın işbirliği içindeyiz ve İranlı şirketlerin Karabağ savaşından zarar gören bölgelerin yeniden inşasına yardımcı olacağına inanıyorum." cevabını verdi.

İlham Aliyev, “Son zamanlarda, üst düzey bir Azerbaycanlı heyet, iki ülkenin sınır bölgelerindeki işbirliğini ve Hüdaferin barajını görüşmek için İran'ı ziyaret etmiştir.” ifadesini kullandı.

İran ile işbirliği yapmaya hazır olduklarını ve ortak projeler için bütçe ayırdıklarını belirten Cumhurbaşkanı Aliyev, daha önce İran ve Azerbaycan'ın sınır bölgelerini bizzat ziyaret ettiklerini ve bölgede ortak çalışmalar hususunda birçok ticaret ve ekonomik fırsat yaratılabileceğine inandıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Aliyev, İranlı gazetesinin Zengezur Koridoru ile ilgili sorusuna ise , “Bu koridor İran için de faydalı olabilir ve bundan yararlanabilir.” cevabını verdi.

Mehr muhabirinin Dağlık Karabağ savaşında terörist grupların varlığına dair medyada yer alan haberlerle ilgili sorusuna Aliyev, İranlı muhabirin sorusunu eleştirerek, bu soruyu bir türlü suçlama olarak değerlendirdi ve “Bu konuda sağlam bir bilgi yok!” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Aliyev, İranlı muhabire hitaben, “Siz hangi ülkelerin medyasının bilgilerini kastediyorsunuz?” diye sordu. İranlı muhabir, “Bölgedeki bazı ülkelerin basınında bu bilgiler yer alıyor. O ülkelerin adını açıklamadığım için özür dilerim." dedi.

Aliyev sözlerine şöyle devam etti:

"İşgal altındaki toprakların kurtarılması için yürütülen operasyonlar sırasında hiçbir yabancı terörist yoktu ve bu (paralı askerlerin Karabağ’daki varlığı) sahte bir hikaye.”

Basın toplantısının devamında Mehr muhabiri bölgede teröristlerin varlığı hakkındaki sorusuna açıklık getirerek, “Sayın Cumhurbaşkanı, sanırım yönelttiğim soru yanlış anlaşıldı. Azerbaycan'da teröristlerin bulunduğunu kastetmedim, ama bazı medya kuruluşlarında bölgede IŞİD'e bağlı teröristler ve benzeri terör grupların varlığına dair yayınlanan haberlerden söz ettim." dedi.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Mehr muhabirinin açıklamalarını dinledikten sonra ona yaptığı izahat için iki kez teşekkür etti.