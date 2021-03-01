Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Zarif, Iraklı mevkidaşıyla görüşmesini değerlendirdi

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile gerçekleştirdiği görüşmesini değerlendirdi.

Zarif yaptığı paylaşımda, Irak Dışişleri Bakanı ile çok iyi bir görüşme yaptıklarını ve görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konuların ele alındığını belirtti.

Zarif, “Görüşmede Irak'ın bölgesel güvenlik için yapıcı çabalarını memnuniyetle karşıladım. İran'ın da Irak'ın istikrarına olan bağlılığını vurguladım ve ABD'nin Irak güçlerine yönelik istikrarsızlaştırıcı eylemlerine karşı olduğumu ifade ettim." dedi.

Bayaz Saray'ın yeni kiracılarının yalnızca maskesi değişmiştir

İran Meclis Başkanı'nın özel danışmanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda ABD Başkanı Biden'in Suriyeli güçlere saldırı talimatını eleştirdi.

Emir Abdullahiyan'ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“ABD yeni Başkanı Biden, seçim kampanyası sırasında terörizme karşı mücadeleden söz etti; ancak Suriye'de IŞİD’le mücadele eden yerli güçlere saldırı talimatı Beyaz Saray’ın çifte bir terörizm politikası izleyerek IŞİD'in dostu kalacağını gösterdi. Beyaz Saray'ın yeni kiracılarının yalnızca maskesi değimiştir”

Türkiye Büyükelçisi İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs, Türk İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun “İran topraklarında PKK unsurlarının bulunduğu” yönündeki iddiaları nedeniyle İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

İran medyasına göre Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan Tahran'daki Türk Büyükelçi Derya Örs'e protesto iletildi. Görüşmede Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi'nin İran hakkındaki sözlerinin de kabul edilmez olduğu Derya Örs'e aktarıldı.

İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 93 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 8 bin 10 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 60 bin 73'e vaka sayısının da 1 milyon 631 bin 169'a çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 732'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 393 bin 125'e ulaştığı bilgisini verdi.