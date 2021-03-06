"Türkiye Gazetesi"nden Şiilere hakaret

Son günlerde doktora tezini savunmak için Türkiye'ye gelen İranlı bir öğrenci, Türkiye Gazetesi'nin bulmaca ekinde yöneltilen çirkin bir soru ile karşılaşır. Ülkenin en popüler gazetelerinden biri olan Türkiye Gazetesi'nin bulmaca sayfasında “Sapık bir mezhep” diye sorduğu soru “Şii” şeklinde yanıtlanır.

Bu gazetenin skandal eylemi, Şiilere hakaret etmek için bulmacada yer alan soru ve cevabın dikkatle planlanmış olması açısından çok önemlidir.

Türkiye Gazetesi'nin eylemi İran ve Türkiye'deki birçok Alevi, Şii ve Ehl-i Beyt'i (a.s) sevenleri derinden üzmüştür.

İslam düşmanlarının kötü eylemleriyle karşı karşıya kalan İslam dünyasının birlik ve barışa ihtiyaç duyduğu şu kritik dönemde bazı tekfirciler eğlence amaçlı çok tehlikeli olan mezhepçilik konuları ile Müslümanların birliğini bozmaya çalışıyorlar. Buna benzer çirkin hakaretler daha önce Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo gibi Avrupa'da yayınlanan birçok dergide yer alımış ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da defaatle bu tür eylemlerden rahatsız olduklarını dile getirmiştir. Dolayısıyla Müslüman bir ülkede böylesi kışkırtıcı eylemin bir daha yaşanmaması için Türk yetkililerden nefret yayan gazete hakkında gerekeni yapması beklenir.

Kaldı ki Türkiye her zaman ülke yetkililerinin mezhebi ve etnik bir İslam görüşüne sahip olmadığını ve ara sıra dünyada İslamcılığın öncü adresi olduğunu iddia ediyordu.



