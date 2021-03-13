Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İsrail'in çevresindeki duvarı yıkacağız

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, bugün Tahran'da düzenlenen Şehitleri Anma Töreni'nde konuşma yaptı.

Tuğgeneral Kaani, savunma imkanlarından yoksun olan direniş güçlerinin tepeden tırnağa silahla donanmış istikbar güçlerine karşı verdiği mücadelenin takdire şayan olduğunu söyledi.

Yemen’deki son gelişmeleri değerlendiren Tuğgeneral Kaani, "Yemenli güçler hiçbir medyaya sahip değil fakat son günlerde dünyayı şaşırttılar. Onlar 10 günden daha kısa bir sürede Suudi rejimine karşı 8 başarılı operasyon gerçekleştirdi." dedi.

Tuğgeneral Kaani, Amerika ve İsrail’in eskisinden daha güçsüz bir durumda olduğunu belirterek, “Bu günlerde ABD'nin birçok iç sorunla karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Dünyadaki tüm imkanlara sahip olan İsrail güvende olabilmek için çevresine duvar inşa ediyor. Şundan emin olsunlar ki o duvarı yıkacağız." ifadesini kullandı.

İran'dan Suudi Arabistan'a "Yemen'deki katliamı durdurun" çağırısı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade kişisel Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda Suudi Arabistan'ın Yemen politakasını eleştirerek, "Suudi Arabistan, kuşatma altında olan ve kıtlıkla karşı karşıya kalan Yemen halkını yine bombaladı." dedi.

Hatipzade, "Suudi Arabistan bu katliamı durdurmalı ve Müslümanlara ile Araplara karşı başlattığı savaşı bitirmeli. 6 yıl geçti ve 'üç hafta' içinde Yemen'i fethetme hayali gerçekleşemedi. Uyanma vakti gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Tahran ile Moskova arasında helikopter alımı için anlaşma imzalandı

İran Kızılayı ve "Russian Helicopters" firması arasında bir helikopter alımı için anlaşma imzalandı.

Önceki gün video konferans şeklinde gerçekleştirilmiş olan imza törenine İran Kızılay Başkanı Kerim Hemmati de katıldı.

Burada açıklamada bulunan Hemmati, söz konusu helikopterin sivillere hizmet amacıyla kullanılacağını belirterek, "Anlaşmaya göre helikopterin önümüzdeki 10 ay içinde İran'a teslim edilecek." dedi.

İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali de yaptığı açıklamada, "Bu anlaşma ile İran ve Rusya arasındaki ilişkilerde yeni bir gelişme yaşanmış oldu. İnşallah yakın gelecekte iki ülke arasında başka anlaşmaların imzalanmasına tanık oluruz." ifadesini kullandı.

İran'da COVID-19 kaynaklı günlük vefat sayısı azaldı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 53 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 8 bin 88 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 61 bin 69'a vaka sayısının da 1 milyon 731 bin 558'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 829'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 477 bin 588'e ulaştığı bilgisini verdi.