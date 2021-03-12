İran'dan Suudi Arabistan'a "Yemen'deki katliamı durdurun" çağırısı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade kişisel Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda Suudi Arabistan'ın Yemen politakasını eleştirerek, "Suudi Arabistan, kuşatma altında olan ve kıtlıkla karşı karşıya kalan Yemen halkını yine bombaladı." dedi.

Hatipzade, "Suudi Arabistan bu katliamı durdurmalı ve Müslümanlara ile Araplara karşı başlattığı savaşı bitirmeli. 6 yıl geçti ve 'üç hafta' içinde Yemen'i fethetme hayali gerçekleşemedi. Uyanma vakti gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan’ın başını çektiği kaolisyon güçleri 2015 yılının Mart ayından beri Yemen’e yönelik askeri saldırılar düzenliyor. Bu saldırılar sonucu binlerce kişi hayatını kaybetmiş, milyonlarca insan da zor bir yaşamla karşı karşıya kalmıştır.