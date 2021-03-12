İran'da COVID-19 kaynaklı günlük vefat sayısı azaldı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 53 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 8 bin 88 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 61 bin 69'a vaka sayısının da 1 milyon 731 bin 558'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 829'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 477 bin 588'e ulaştığı bilgisini verdi.