  1. Toplum
12 Mar 2021 14:36

İran'da COVID-19 kaynaklı günlük vefat sayısı azaldı

İran'da COVID-19 kaynaklı günlük vefat sayısı azaldı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 53 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 8 bin 88 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 61 bin 69'a vaka sayısının da 1 milyon 731 bin 558'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 829'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 477 bin 588'e ulaştığı bilgisini verdi.

News Code 1893068

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 6 + 12 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler