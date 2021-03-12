Tahran ile Moskova arasında helikopter alımı için anlaşma imzalandı

İran Kızılayı ve "Russian Helicopters" firması arasında bir helikopter alımı için anlaşma imzalandı.

Dün video konferans şeklinde gerçekleştirilmiş olan imza törenine İran Kızılay Başkanı Kerim Hemmati de katıldı.

Burada açıklamada bulunan Hemmati, söz konusu helikopterin sivillere hizmet amacıyla kullanılacağını belirterek, "Anlaşmaya göre helikopterin önümüzdeki 10 ay içinde İran'a teslim edilecek." dedi.

İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali de yaptığı açıklamada, "Bu anlaşma ile İran ve Rusya arasındaki ilişkilerde yeni bir gelişme yaşanmış oldu. İnşallah yakın gelecekte iki ülke arasında başka anlaşmaların imzalanmasına tanık oluruz." ifadesini kullandı.