  1. Ekonomi
12 Mar 2021 14:33

İran’ın Rusya’ya ihracatı yüzde 105 arttı

İran’ın Rusya’ya ihracatı yüzde 105 arttı

İran İslam cumhuriyetinin Moskova büyükelçisi Rusya’ya ihracatının yüzde 105 arttığını belirtti.

Kazım Celali İran ürünlerinin ihracatı için Rusya piyasasının iyi bir Pazar olduğuna işaretle, "İran’ın 2020 yılında ihracatının yüzde 105 arttığını” duyurdu.
Celali, "İran, Rusya’nın komşusu olarak ihtiyaçları olan bazı ürünleri temin ederek, bu ülkenin pazarında payı olabileceğini" söyledi.

İran’ın Moskova büyükelçisi şöyle dedi: İran’ın Rusya’ya 2019 yılında 390 milyon dolar olan ihracatı, 2020 yılında yüzde 100’ün üzerinde artışla 800 milyon dolara vardı.
Celali malların İran ve Rusya'dan Avrupa'ya taşınması için transit ve iletişim hattının kurulmasını, iki ülke arasında ekonomik ilişkilerin gelişmesi zarureti için bir diğer sebep olduğunu ifade etti.

İran’ın Moskova büyükelçisi batılıların İran’ı kuşatmak istediklerinin aksine İran’ın jeopolitiği nedeni ile kuşatılmayacağı ve küçültülemeyeceğini sözlerine ekledi.

News Code 1893073

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