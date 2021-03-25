Yemen ABD ve Avrupa’nın silah pazarı haline gelmiştir

El mesire kanalına konuşan Ensarullah Sözcüsü Muhammed Abdusselam, Amerika, İngiltere ve Yemen’e karşı dayatılan savaşa katılan ülkeler Yemen ordusu ve halk güçlerinin ilerlemesinden rahatsız olduklarını, zira bu ülkeler barış değil de, başka hedeflerin peşinde olduklarını belirtti.

Sözcü Abdusselam, Yemen’in siyasi dosyasında var olan siyasi düğümler saldırgan tarafların ateşkes meselesini ve Yemen kuşatmasını sonlandırmayı gerçekten umursamamalarından kaynaklandığını, bu zümre sadece zaman kazanarak anlaşmaları çiğnemenin peşinde olduklarını ifade etti.

Sözcü Abdusselam, saldırgan ülkeler askeri sahada hezimete uğradıklarını, şimdi ise siyasi çözümleri dayatma çabaları sırf askeri sahada kaybettiklerini siyasi yollardan elde etmeye yönelik olduğunu vurguladı.

Marib eyaletinde son iki ayda devam eden çatışmalara da temas eden Abdusselam şöyle dedi:

Marib savaşı, bu eyalette ecnebi güçler ve tekfirci teröristlerin varlığı ve bu bölge çevre eyaletlere saldırı üssüne dönüşmesi yüzünden başladı.

Sözcü Abdusselam, saldırgan tarafların müzakere önerileri ve ateşkes planları Yemen’de barışla sonuçlanmayacağını, oysa Yemen ordusu ve halk güçlerinin saldırganların cinayetlerine karşı misilleme operasyonları yapmaları siyasi çözüme kavuşmakta etkili olacağını belirtti.