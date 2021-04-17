Ensarullah: Suudiler gereken ciddiyeti göstermedi

Al Masirah TV kanalına göre, Yemen Ensarullah Sözcüsü Muhammed Abdusselam, Suudi koalisyonunun saldırganlığını durdurması için şu ana kadar hiçbir ciddiyet göstermediğini duyurdu.

Yemen Ensarullah Sözcüsü Muhammed Abdusselam kişisel Twitter hesabından şöyle bir paylaşımda bulundu:

“Saldırıları durdurmak için henüz bir ciddiyet görmedik. Kuşatma tamamen kaldırılmayıncaya kadar herhangi bir barış çağrısını ciddiye almıyoruz.

Barış ya herkes için vardır ya da kimseye yoktur. Bazı uluslararası tarafların barışı saldırgan ülkelere sunup Yemen'i bundan yoksun bırakma talebi onların seçici barış imajını gösteriyor."