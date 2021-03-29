Günümüz dünyasında insanlar kurtarıcı arayışında

Geleceğe doğru ilerleyen insanoğlu bilim ve teknoloji alanında güçlü olduğuna inansa bile bir kurtarıcıya ihtiyacı olduğunu düşünür. Aynı zamanda yeni cehaletlerin karşısındaki zaafları da artar.

Aya ulaşmak için inanılmaz bir güce sahip olduğunu ve tüm bilimsel alanların ön saflarında bulunduğunu hisseden günümüz insanı bir virüse karşı kendini çok güçsüz olarak göstermiştir.

Maneviyatı artırmanın hiçbir yolunu göstermeyen Batı düşüncesinde insan maddi çemberine sürekleniyor. Dolayısıyla maddi arzuları olan insanlar kemale eremez.

Ancak insanoğlu her zaman bir kurtarıcı aramaktadır. Beklenen kurtarıcı inancı çeşitli dinlerde farklı şekillerde yer alıyor.

Son yıllarda yaşanan farklı krizler nedeniyle insanlar arasında kurtarıcının ric’at (geri dönüş) inancı artmıştır.

Dünyayı yöneten Batı liberalizmi ile Siyonist yatırım şirketinin bir araç haline gelen günümüz insanları kendisini her zamankinden daha fazla bir kurtarıcıya ihtiyaç duyduğunu düşünür.

Vaat edilen Hz. İmam Mehdi (a.c) zuhur ederek zulüm ve haksızlıkla dolan yeryüzüne adalet ve hakkaniyeti dolduracak. Bu aslında insanların her şeyden daha fazla istediği konudur.

Hz. İmam Mehdi (a.c) Kimdir?

Ehl-i Beyt mektebine göre ismi Resulullah sallâ’llâhu aleyhi ve alih’in ismi, künyesi de Resulullah’in künyesi olan Hz. Mehdi, Hz. Ali ve Hz. Fatıma’nın soyundan gelmektedir ve Hz. Hüseyin’in oğlu Hz. Ali Zeynül Abidin’in oğlu Hz. Muhammed Bâkır’ın oğlu Hz. Cafer Sadık’ın oğlu Hz. Musa Kazım’ın oğlu Hz. Ali Rıza’nın oğlu Hz. Muhammed Taki’nin oğlu Hz. Ali Naki’nin oğlu Hz. Hasan Askeri’nin oğludur. Yani Hz. Resulullah sallâ’llâhu aleyhi ve alih’in onuncu, Hz. Ali ve Hz. Fatıma’nın ise Hz. Hüseyin aleyhi’s-selâm’den olan dokuzuncu torunudur.

İmam Mehdi, insanlara rehberlik eden 11 masum İmam'ın görevi tamamlandıktan sonra halkın gözünden uzaklaşmıştır. O hazret, dünyanın sonunda insanlığı hidayet ve adalete çağırmak için Allah’ın gönderdiği son elçidir. Kurtarıcı olarak da bilinen Hz. Mehdi’nin belirgin özelliği adalettir. ‘Beşeriyetin kurtarıcısı’ da onun önemli unvanlarından biridir. İmam Mehdi (a.c), zuhur edecek ve zulme boğulan dünyayı adaletle dolduracak. O zulüm, cinayet ve ahlaksızlığı sona erdirmek için gelecek.

