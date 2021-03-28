Ayetullah Hamanei mahkumları affetti

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Hz. İmam Mehdi'nin (a.s) kutlu veladet yıldönümü ve 12 Farvardin İslam Cumhuriyeti Günü dolayısıyla askeri ve muhtelif sivil mahkemelerde yargılanan mahkumlardan 1849 kişinin af kapsamına alıp serbest bırakılmaları veya cezalarının hafifletilmesiyle ilgili öneriyi kabul etti.

İran Yargı Erki Başkanı Ayetullah İbrahim Reisi, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamenei’ye yazdığı mektupta, gerekli şartlara sahip 1849 mahkumun cezalarının hafifletilmesi ve affedilmesini önermişti.