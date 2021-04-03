İran ile Irak Şehit General Süleymani dosyası için ortak komite kurdu

İran Yargı Erki İnsan Hakları Kurulu Genel Sekreteri Ali Bakıri, Şehit General Kasım Süleymani suikastına ilişkin yargı dosyası hakkında açıklamada bulundu.

Mehr Haber Ajansı'na konuşan Bakıri, dosya ile ilgili İran ve Irak arasında ortak bir komite kurulduğunu duyurdu.

Bakıri, "Ortak komite aracılığıyla Kasım Süleymani dosyası ciddiyetle takip edilecek ve yargı süreci hızlanacaktır." dedi.

Daha önce İran Yargı Erki Sözcüsü Golam Muhsin İsmaili, İranlı General Kasım Süleymani’ye karşı terör operasyonu emrini verdiği için eski ABD Başkanı Donald Trump ve saldırıda rolü oldukları gerekçesiyle 48 kişi hakkında Interpol'e "kırmızı bülten" başvurusunda bulunduklarını açıklamıştı.

Irak yargısı da Kudüs Gücü eski Komutanı Süleymani ve Haşdi Şabi eski Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'e suikast ilgili olarak eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.

General Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis, 3 Ocak 2020'de ABD’nin Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği terör saldırısında şehit düşmüştü.