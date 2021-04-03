Ruhani'den 'COVID-19 salgınında 4. dalga' açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün katıldığı Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Ruhani, dördüncü dalganın iki eyalette başladığını belirterek, "Diğer eyaletlerde de salgına dikkat edilmesi gerekir, aksi takdirde 4. dalga etkisini gösterebilir." dedi.

Ramazan ayı boyunca mavi ve sarı kentlerde dini törenlerin sağlık protokollerine uygun olarak yapılabileceğini aktaran Ruhani, bu törenler turuncu ve kırmızı olan kentlerde yasaklanacağını söyledi.

Ruhani, görev süresinin bitimine en az 4 ay kaldığını hatırlatarak, bu zaman diliminde koronavirüsle mücadeleye, yaptırımları etkisiz hale getirmeye, ekonomi projelerini tamamlamaya ve halkın geçimine yardım etmeye öncelik verileceğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ayrıca, "Yerli aşı üretimi ve yabancı aşı alımı hükümetin koronaya karşı yürüttüğü en önemli çalışmalarından biridir." diye konuştu.