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11 Nis 2021 19:12

ABD'de ölenlerin sayısı 562 bine yaklaştı

ABD'de ölenlerin sayısı 562 bine yaklaştı

ABD'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 709 artarak 561 bin 783'e çıktı. Toplam vaka sayısı 31 milyon 151 bin 904'e yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesinin COVID-19 verilerine göre, virüs tespit edilenlerin sayısı, bir günde 66 bin 653 artarak 31 milyon 151 bin 904'e yükseldi.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 709 artarak 561 bin 783'e çıktı.

California 3 milyon 696 binden fazla vaka ve 60 bin 384 ölümle ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 825 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 118 binden fazla vakayla Florida izliyor.

66 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı

ABD'de COVID-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 117 milyondan fazla kişiye ilk doz, 70 milyonu aşan kişiye ikinci doz COVID-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'nin ardından 13 milyon 445 bini aşkın vakayla Brezilya ve 13 milyon 358 binden fazla vakayla Hindistan geliyor.

COVID-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 351 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya, 209 binden fazla ölümle Meksika izliyor.

TRT Haber

News Code 1893608
https://tr.mehrnews.com/news/1893608/

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