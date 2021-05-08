Tahran'da alışveriş merkezleri yeniden açıldı

İran'da yüksek riskli olarak belirlenen kırmızı kategorideki şehirlerde alışveriş merkezleri, çarşı ve pazarlar yeniden açıldı.

Ülkede (Kovid-19) salgınında dördüncü dalganın başlaması üzerine hükümetin kararıyla 10 Nistan tarihinden itibaren korona kısıtlamaları yeniden hayata geçirilmişti.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugün Tahran'da düzenlenen ve kendisinin başkanlık ettiği Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, "Ülkedeki eylaletlerin çoğunda 4. korona dalgası zirve noktasına ulaştı. Bu, salgında vaka eğrisinin düşüşe geçtiğini gösteriyor." dedi.

Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu Sözcüsü Ali Rıza Reisi ise toplantı sonrası yaptığı açıklamada, bugün itibarıyla ülke genelinde 46 ilçenin kırmızı, 263 ilçenin turuncu, 139 ilçenin sarı kategoride olduğunu söyledi.

Reisi, "İki hafta önce kırmızı ilçelerimizin sayısı 301 idi" ifadesini kullandı.