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12 May 2021 13:42

Ruhani'den Kudüs'teki olaylara ilişkin açıklama

Ruhani'den Kudüs'teki olaylara ilişkin açıklama

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Siyonist Rejim'in işgal altındaki Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırısına sert bir şekilde tepki gösterdi.

Bugün sabah saatlerinde gerçekleşen bakanlar kurulunda konuşan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Ruhani, Siyonist Rejim'in işgal altındaki Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırısına sert bir şekilde tepki göstererek, İran'ın masum Filistin milletine destekte yalnız kaldığını belirterek, Müslüman ülkelerin ve Filistin komşularının sessiz kalmasını eleştirdi.

Ruhani ayrıca, Filistin halkını katliam eden siyonist canilerin hiç bir dinle alakalarının olmadığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ruhani, “Neden Mısır ve Ürdün gibi Filistin’in Müslüman komşuları ve başka ülkeler bu cinayetlere karşı ses çıkarmıyor?” sorusunu yöneltti.

Afganistan'ın başkenti Kabil’de bir okula düzenlenen bombalı saldırıya da değinen Cumhurbaşkanı Ruhani, "Bu tür inanılmaz cinayetleri işleyenler İslam’ın adını kötüye çıkarmaya çalışıyor, gerçi esas cinayeti Afganistan’a müdahale eden taraflar işliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Ruhani, "İsrail, Amerika ve Batı'nın kurduğu vekalet örgütleri Afganistan, Lübnan, Filistin, Suriye, Pakistan, Irak, Yemen, Bahreyn ve Afrika’da cinayet ve katliam yapıyor." diye konuştu.

News Code 1894303
https://tr.mehrnews.com/news/1894303/

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