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16 May 2021 11:08

ABD'li Kongre üyesi Omar'dan, Biden yönetimine tepki

ABD'li Kongre üyesi Omar'dan, Biden yönetimine tepki

ABD'li Müslüman Kongre üyesi Ilhan Omar, Biden yönetiminin Siyonist İsrail'in Filistinlilere saldırılarına yönelik tutumuna tepki gösterdi.

ABD'li Müslüman Kongre üyesi Ilhan Omar, ABD yönetiminin Siyonist İsrail'in Filistin'deki saldırılarına desteğini "mide bulandırıcı" ve "ahlak dışı" olarak niteledi.

Gazze'de 10 yaşındaki bir kız çocuğunun yaşadıklarını anlattığı videoyu Twitter hesabından paylaşan Omar, ABD'nin, Siyonist İsrail'in Filistinlilere saldırılarına yönelik tutumunu eleştirdi.

Omar, "Bu çocuğun ve diğer Filistinlilerin maruz kaldıkları adil değil. Onu korumaya değer görmeyen ABD politikasının gaddarlığı adil değil. Bu insanları susturmak ve şeytanlaştırmak adil değil. Eyalet vekillerinizi arayın ve bu videoyu tekrar tekrar oynatın" ifadelerini kullandı.

Omar, bir diğer paylaşımında da ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ateşkes çağrısına destek vermeyen tek ülke olduğunu ifade eden fotoğrafa yer verdi.

Söz konusu paylaşımında Omar, "ABD'nin bu şiddetli katliamı desteklemesi mide bulandırıcı ve ahlak dışı. ABD'nin aktif bir şekilde ateşkesi engellediği ve sivillerin katledilmesine izin verdiği başka bir zaman bilmiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

ABD'de Demokrat Joe Biden yönetimi, Siyonist İsrail'in Filistin'e yönelik eylemlerini "meşru müdafaa hakkı" olarak niteleyerek bu rejimi kınamaktan kaçınıyor. Kongredeki bazı Demokrat isimler ise Biden yönetiminin bu politikasını sert bir dille eleştiriyor.

Kaynak: Sputnik

News Code 1894388
https://tr.mehrnews.com/news/1894388/

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