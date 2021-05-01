Ruhani: Protokllere uymazsak 4'üncü dalgayı atlatamayız

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran'da düzenlenen ve kendisinin başkanlık ettiği Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında konuşma yaptı.

Ülkenin koronavirüs durumuna değinen Ruhani Sağlık protokollerine uyanların oranın yüzde 61 olduğunu belirterek, “Bu, daha uzun bir sürede 4’üncü dalgayı atlatacağımız anlamına geliyor” dedi.

Ruhani, korunavirüle mücadele kapsamında alınan tedbirlerin artmasıyla hafta sonuna kadar kırmızı bölgelerin turuncuya dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Ruhani ayrıca, “Kadir Gecesi” merasimlerinin sarı ve turuncu bölgelerde sadece açık alanlarda gerçekleşeceğini belirtti.

Koronavirüsü mutasyonlarından endişe duyduklarını dile getiren Ruhani, “Bu virüs stabil kalmıyor ve hayatta kalma mücadelesini sürdürüyor” ifadesini kullandı.

Ruhani, üçüncü ve dördüncü önceliklerde farklı grupların aşılanması hakkında, “Taksi ve otobüs şoförleri ve Polisler gibi insanlarla daha çok ilgilenen grupların önce aşı olması gerekiyor” dedi.

Aşılanmanın insanların korunması anlamında gelmediğini belirten Ruhani, “Aşı olan kişinin aşıya alışması zaman alır. Ayrıca aşı bir tür virüse karşı koruma sağlayabilir, ancak başka bir mutasyona uğramış virüse yakalanma olasılığı da var. Dolayısıyla hepimizin sağlık protokollerine uymamız gerekiyor” şeklinde konuştu.