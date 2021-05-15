  1. İran
15 May 2021 12:47

Ruhani: Koronavirüsün 4. dalgasını atlattık

Ruhani: Koronavirüsün 4. dalgasını atlattık

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkedeki vaka ve vefat sayısının azaldığını belirterek, 4’üncü dalganın neredeyse atlatıldığını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün katıldığı Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada ülkedeki vaka ve vefat sayısının azaldığını belirterek, 4’üncü dalganın neredeyse atlatıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, koronavirüs aşısı hakkında, “Sahip olduğumuz aşının sınırlı olduğu için daha risk altında olan yaş gruplarına öncelik vermek zorunda kaldık” dedi.

Ruhani, "Henüz aşı olmadım. Aşılama programı dışında COVID aşısı yaptıran herhangi bir üst düzey yetkili de tanımıyorum." açıklamasında bulundu.

Aşıların dağıtımında gerekli önlemlerin alındığını vurgulayan Ruhani, “Şu ana kadar kaç tane aşı ithal ettiğimiz ve kaç kişinin aşı olunduğu biliniyor” ifadesini kullandı.

Ruhani konuya ilişkin olarak, "Şu an 3 milyon aşı mevcuttur ve 2 milyon aşı enjekte edildimiştir. Elbette önümüzdeki günlerde yine bize aşı ulaşacak ve biz de aşılamaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

News Code 1894367
https://tr.mehrnews.com/news/1894367/

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