Ruhani: Yaptırımlar yakında kalkacak

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugün bakanlar kurulu toplantısında yaptığı konuşmada gündemdeki konuları değerlendirdi.

Ruhani konuşmasında, “Cumhurbaşkanı olarak halka yaptırımların başarısız kaldığını ve birleşirsek yaptırımların yakında kalkacağını söylüyorum” dedi.

İran nükleer anlaşmasının canlandırılması için düzenlenen Viyana görüşmelerine değinen Cumhurbaşkanı Ruhani, “Müzakerecilerimizin Viyana’daki çalışmaları harikaydı. Karşı taraf yasaya tam olarak uyarsa yaptırımlar sona erecek; çünkü şu ana kadar izlediğimiz yol doğrudur.” ifadelerinde bulundu.

Ruhani koronavirüs aşısının temini konusunda, “Halkımıza çok yakında milyonlarca doz yerli ve yabancı aşının ulaşacağına söz veriyorum” diye konuştu.

Kudüs Günü arefesinde Cumhurbaşkanı Ruhani bu günün önemine dikkati çekerek, Siyonist Rejim'i bölgenin, güvenliğin, Filistin halkı ve komşu ülkerin düşmanı olarak nitelendirdi.

Nükleer anlaşma karşıtı tarafların kötü eylemlerini eleştiren Ruhani, “2014 yılında nükleer anlaşma müzakereleri sona erirken Siyonistler ve bölgedeki gerici gruplar Avrupa'ya gelerek ABD’yi aldattılar. Onlara son anlaşma için neden acele ettiklerini ve birkaç ay içinde petrol fiyatlarını düşüreceklerini söylediler. Bunu yaptılar ve 104 dolarlık petrolün fiyatını 25 dolara düşürdüler” değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Ruhani, "Siyonist Rejim’in iki büyük fitnesi, İran milletinin direnişi nedeniyle yenilmektedir. Nükleer anlaşmaya ve İran milletinnin yanı sıra İran'ın bölge ülkeleriyle olan iyi ilişkilere yönelik Siyonist komplosu yeniliyor. Yaptırımların kalkması istikametindeki yol daha da pürüzsüzdür.” diye konuştu.