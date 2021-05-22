Ruhani'den Arap devletlerinin Filistin tutumuna eleştiri

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün katıldığı Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında Filistin'deki son gelişmelere ilişkin açıklamadarda bulundu.

Gazze'deki savaşa dair Ruhani, "Bu savaşta tüm Filistinliler birleşti. Onların gösterdiği direnişi ve Gazze'nin Siyonist Rejim'in saldırganlığa verdiği yanıt çok değerliydi." dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, "Dünya çapında bütün uluslar iyi bir iş çıkardı. Avrupa ve Amerika'da insanlar sokaklara döküldü, ancak bazı Batılı ülkeler yanlış bir tutum sergilediler. Arap dünyasından daha fazlası beklenmesine rağmen İslam ülkelerinin çoğu iyi bir duruş sergiledi ve bazı Arap devletleri son günlere kadar sessiz kaldı." ifadelerinde bulundu.

Filistin direniş gruplarının Gazze'de elde ettiği zafer hakkında Ruhani, "Masum Filistin halkının tüm Batı devletlerinin desteklediği ve tepeden tırnağa silahlanmış bir rejime karşı galip geldiğini gördük. Onları tebrik etmeliyiz." diye konuştu.

Siyonist Rejim ile Hamas arasında, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Mısır'ın arabuluculuğunda sağlanan ateşkes, 21 Mayıs yerel saatle 02.00'de yürürlüğe girmişti.

Siyoinst İsrail güçleri abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı ve Hamas ile varılan ateşkesle sona eren saldırıları nedeniyle şehit düşen Filistinlilerin sayısı 248'e ulaştı.