Viyana'da bazı önemli konular hakkında henüz bir karara varılmadı

İran nükleer anlaşması olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı'yla (KOEP) ilgili KOEP Ortak Komisyonu toplantısı dün Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlendi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, Japonya merkezli NHK televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Viyana’da yürütülen nükleer görüşmeleri değerlendirerek, bu görüşmelerde bazı önemli konular hakkında henüz bir karara varılmadığını söyledi.

Irakçi, “Nükleer anlaşma görüşmeleri Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) için verilen sürenin bitmesine rağmen devam edecek.” dedi.

İran'a yönelik tek taraflı ABD yaptırımlarının kaldırılması gerektiğini vurgulayan Irakçi, “Şimdi Amerika için nükleer anlaşmaya geri dönme ve yaptırımları kaldırma zamanı gelmiştir.” ifadesini kullandı.

İranlı Başmüzakereci, “Önümüzdeki hafta çalışmalara devam edebilme umuduyla Viyana'dan ayrılıyor ve bir sonuca varabileceğimizi umuyoruz." açıklamasında bulundu.

İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliğini sürdürme olasılığı ile ilgili soruya Abbas Irakçi, “İran hükümeti bu konuda karar verecektir.” yanıtını verdi.

22 Şubat’ta UAEA ile İran arasında geçici uzlaşı sağlanmıştı. Bu kapsamda 21 Mayıs tarihine kadar UAEA'nın temel doğrulama ve izleme faaliyetleri sınırsız olarak sürecek.