Avusturya medyası: Zarif Viyana ziyaretini iptal etti

Avusturya medyasının iddiasına göre, Dışişleri Bakanlığı ülkedeki devlet binalarında Siyonist bayraklarının yer alması nedeniyle İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif Viyana ziyaretini iptal etti.

İspanya’da temaslarda bulunan Zarif'in sonraki durağının, Viyana olması bekleniyordu.

İran Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi de sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Avusturya'da hükümet binalarına Siyonist Rejim bayrağı çekilmesine tepki göstermişti.

Irakçi paylaşımında, "Viyana, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve Birleşmiş Milletler kurumunun genel merkez ofisidir ve Avusturya şu ana kadar görüşmelere iyi bir ev sahipliği yapmıştır. Çok sayıda çocuk da dahil olmak üzere onlarca masum sivili acımasızca öldüren işgalci rejimin Viyana'daki hükümet binalarında bayrağını görmek acı verici ve şok edicidir." ifadesini kullanmıştı.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurtz, Gazze halkına sempati duymak yerine dün Kudüs'teki işgalci rejime başsağlığı diledi ve terörist İsrail ile dayanışma içinde olduğunu göstermek için de bu rejimin bayrağını kendi ofisinin önünde göndere çektiğini tweetlemişti.