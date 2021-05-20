Viyana'daki görüşmeler başarılı bir sonuca kadar devam edecek

Rusya’nın Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mikhail Ulyanov, Twitter üzerinden Viyana'daki nükleer anlaşma görüşmelerine ilişkin açıklamada bulundu.

Ulyanov, "Nükleer anlaşma ile ilgili Viyana görüşmelerinin katılımcılarının umduğu gibi 21 Mayıs'a kadar tamamlanmayacağı artık nettir. Bu üzücü ama dramatik değil. 21 Mayıs tarihi görüşmeler için bir son tarih değildi, aslında zaman baskısını unutmamamıza yardımcı olan bir hedef tarihti. Görüşmeler başarılı bir sonuç elde edilene kadar devam edecektir." ifadelerini kullandı.

ABD’nin 2018 yılında çekildiği İran nükleer anlaşmasının tarafları, anlaşmayı yeniden canlandırmak için Viyana’da görüşüyor.

İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin daimi üyeleri ABD, Rusya Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya (5+1) arasında 2015'te Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2018'de nükleer anlaşmadan geri çekilmişti. 20 Ocak'ta görevi devralan Joe Biden yönetimi ise İran nükleer anlaşmasına geri döneceklerini ileri sürmüştü.