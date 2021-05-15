İranlı yetkilden Avusturya'ya 'Siyonist bayrağı' tepkisi

İran Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Avusturya'da hükümet binalarına Siyonist Rejim bayrağı çekilmesine tepki gösterdi.

Irakçi paylaşımında, "Viyana, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve Birleşmiş Milletler kurumunun genel merkez ofisidir ve Avusturya şu ana kadar görüşmelere iyi bir ev sahipliği yapmıştır. Çok sayıda çocuk da dahil olmak üzere onlarca masum sivili acımasızca öldüren işgalci rejimin Viyana'daki hükümet binalarında bayrağını görmek acı verici ve şok edicidir." ifadesini kullandı.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurtz, Gazze halkına sempati duymak yerine dün Kudüs'teki işgalci rejime başsağlığı diledi ve terörist İsrail ile dayanışma içinde olduğunu göstermek için de bu rejimin bayrağını kendi ofisinin önünde göndere çektiğini tweetledi.