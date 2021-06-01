Tahran'dan UAEA'nın İran raporuna tepki

İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu nezdindeki temsilcisi Garipabadi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) yayınladığı son İran raporuna tepki göstererek, bu raporun İran'ın 23 Şubat 2021'den itibaren gönüllü girişimlerinin durdurulması sayesinde hazırlandığını kaydetti.

Garipabadi, "UAEA Başkanı bu raporda nükleer anlaşmanın uygulamasını sınama ve izleme faaliyetlerinin İran'ın Ek Protokol dahil UAEA kapsamındaki nükleer yükümlülüklerinin uygulanmasını askıya alma kararından etkilendiğine işaret etmiştir." dedi.

İran'ın “Yaptırımların Kaldırılması ve İran Ulusunun Çıkarlarının Korunması İçin Stratejik Eylem Planı” çerçevesinde hareket ettiğini belirten Garipabadi, "Bu rapor, İran'ın 23 Şubat kararının uygulandığını da açıkça gösteriyor.'' ifadesini kullandı.

Ajansı'n son raporunda, Ajans'ın 23 Şubat 2021'den bu yana İran'daki izleme ekipmanı tarafından toplanan verilere erişemediği bildirildi.

Raporda ayrıca İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunun nükleer anlaşmada belirlenen tavanın 16 katı olduğu iddia ediliyor.