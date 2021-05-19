Viyana'da bugün 'Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu Toplantısı' yapılacak

İran nükleer anlaşması olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı'yla (KOEP) ilgili KOEP Ortak Komisyonu üyeleri, bugün Avusturya'nın başkenti Viyana'da toplanacak.

Viyana'da nükleer anlaşma görüşmelerine katılan taraflara göre, toplantılarda kabul edilebilir bir ilerleme kaydedildi ve son günlerde taslak hazırlama süreci devam ediyor.

İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin daimi üyeleri ABD, Rusya Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya (5+1) arasında 2015'te Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2018'de nükleer anlaşmadan geri çekilmişti. 20 Ocak'ta görevi devralan Joe Biden yönetimi ise İran nükleer anlaşmasına geri döneceklerini ileri sürmüştü.