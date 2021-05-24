İran ile UAEA arasındaki geçici anlaşma bir ay daha uzatıldı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, bugün düzenlediği basın toplantısında, İran'la 22 Şubat'ta yapılan ve 21 Mayıs'ta sona eren geçici anlaşmanın 24 Haziran'a kadar bir kez daha uzatıldığını duyurdu.

İran'daki çeşitli tesislerde faaliyet gösteren teknik ekipmanın kullanılması ve bilgi akışının sürmesinin güvence altına alındığını vurgulayan Grossi, "Teknik ekipmanın yanı sıra Ajansın bu ülkedeki doğrulama ve izleme faaliyetlerine ilişkin teknik anlaşma şu andan itibaren bir ay daha, yani 24 Haziran'a kadar uzatıldı." dedi.

İran'ın 23 Şubat'tan itibaren Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) kapsamında uygulanan Ek Protokol'den ayrılacağını duyurması üzerine bu ülkede Ajansın yürüttüğü temel doğrulama ve izleme faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için karşılıklı bir uzlaşı sağlamak üzere 17 Şubat'ta Tahran'ı ziyaret eden Grossi, 22 Şubat'ta taraflar arasında geçici teknik bir anlaşmanın sağlandığını duyurmuştu.