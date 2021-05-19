İranlı başmüzakereci Viyana'daki nükleer görüşmeleri değerlendirdi

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, Avusturya'nın başkenti Viyana'da yürütülen nükleer anlaşma konulu görüşmeleri değerlendirdi.

Irakçi, "Çözülmesi gereken bazı önemli sorunlar var ve şimdi son istişareler için başkentlerimize döneceğiz ve ardından müzakereler devam edecektir.Bir sonraki görüşmelerde bahsettiğim sorunlarla ilgli bir sonuca varılmasını umuyoruz." dedi.

Son iki haftada ve dördüncü tur görüşmelerinde iyi bir ilerleme kaydedildiğini aktaran Irakçi, şunları kaydetti:

"Viyana'da tüm seviyelerde yoğun görüşmeler yapıldı; Heyetler arasında uzman düzeyinde karşılıklı ve çok taraflı görüşmeler gerçekleşti. Bu görüşmelerde ihtilafları çözmek ya da en aza indirebilmek için çalışıldı. Nihai bir sonuca varabileceğimiz bir konumda olduğumuza inanıyorum."

Avrupa Birliği (AB), Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve İngiltere ile İranlı üst düzey yetkililer, ABD'nin nükleer anlaşmaya dönüşü, İran'a yönelik ambargonun kaldırılması ve anlaşmanın tam olarak uygulanması konularını Avusturya'nın başkenti Viyana'daki toplantılarda ele alıyor.