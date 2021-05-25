Viyana'da bugün 'Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu Toplantısı' yapılacak

İran nükleer anlaşması olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı'yla (KOEP) ilgili KOEP Ortak Komisyonu üyeleri, bugün yeni tur görüşmeleri kapsamında Avusturya'nın başkenti Viyana'da toplanacak.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi'nin başkanlığında bir heyet bu sabah KOEP Ortak Komisyonu Toplantısı'na katılmak üzere Viyana'ya doğru hareket etti.

İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin daimi üyeleri ABD, Rusya Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya (5+1) arasında 2015'te Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2018'de nükleer anlaşmadan geri çekilmişti. 20 Ocak'ta görevi devralan Joe Biden yönetimi ise İran nükleer anlaşmasına geri döneceklerini ileri sürmüştü.