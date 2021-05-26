Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İran Ordusu'nun "Gökyüzü Kalkanı-1400" isimli tatbikatı başladı

İran Ordusu’nun "Gökyüzü Kalkanı-1400" isimli tatbikatı bugün İsfahan eyaletinin geniş bir alanında başladı.

“Gökyüzü Kalkanı-1400” isimli tatbikat, ordunun son yıllarda elektronik savaş alanındaki en pratik ortak tatbikatıdır.

İran Ordusu Koordinasyon Yardımcısı ve eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Habibullah Seyyari yaptığı bir açıklamada "Bu tatbikatta elektronik savaşta kullanılan sistemlerin performanslarının denenmesi amaçlanıyor” demişti.

İran’da cumhurbaşkanlığı için yarışacak 7 isim belli oldu

İran Seçim Merkezi'nden yapılan açıklamada 18 Haziran'da yapılacak 13. cumhurbaşkanlığı seçimine katılmak isteyenlerden yalnızca 7 adayın Konsey tarafından onaylandığı açıklandı.

Açıklamada, Yargı Erki Başkanlığı görevini yürüten Ayetullah İbrahim Reisi, İran Düzeninin Yararı Teşhis Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri ve Nükleer Başmüzakereci Said Celili, Milletvekili Emir Hüseyin Gazizade Haşimi ve eski Milletvekili Ali Rıza Zakani'ye adaylık izni verildiği duyuruldu.

Açıklamada ayrıca, eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski İsfahan Valisi Muhsin Mihralizade ile Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti'nin de adaylık izni aldığı belirtildi.

İran Sağlık Bakanlığı'ndan son "COVID-19" açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 208 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 11 bin 873 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 79 bin 56'ya vaka sayısı ise 2 milyon 855 bin 396'ya çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 695'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 2 milyon 362 bin 428'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.