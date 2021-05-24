  1. İran
24 May 2021 14:57

İran Ordusu yarın askeri tatbikat başlatacak

İran Ordusu yarın askeri tatbikat başlatacak

İran Ordusu Koordinasyon Yardımcısı ve eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Habibullah Seyyari, yarın ülkede "Gökyüzü Kalkanı-1400" isimli bir tatbikat başlayacağını bildirildi.

İran Ordusu Koordinasyon Yardımcısı ve eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Habibullah Seyyari, bugün düzenlediği basın toplantısında, yarın ülkede "Gökyüzü Kalkanı-1400" isimli bir tatbikat başlayacağını bildirildi.

Söz konusu tatbikatın İsfahan eyaletinin geniş bir alanında yapılacağını aktaran Tuğamiral Seyyari, "Bu tatbikatta elektronik savaşta kullanılan sistemlerin performanslarının denenmesi amaçlanıyor." dedi.

Tuğamiral Seyyari ayrıca, İran Ordusu'nun savunma ve elektronik savaş için gerekli altyapıyı oluşturduğunu aktardı.

News Code 1894605
https://tr.mehrnews.com/news/1894605/

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