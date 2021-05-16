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16 May 2021 12:12

Azerbaycan ordusu 15 bin askerle tatbikata başladı

Azerbaycan ordusu 15 bin askerle tatbikata başladı

Azerbaycan'ın tatbikatında yaklaşık 300 tank ile zırhlı araç, yaklaşık 400 farklı füze ile top sistemi, 50 uçak ve helikopter ile insansız hava araçları yer alıyor.

Sputnik'in haberine göre Azerbaycan ordusu, 15 bin askerin katılımıyla tatbikat düzenliyor.

15 bin askerin görev yaptığı tatbikatta ayrıca yaklaşık 300 tank ile zırhlı araç, yaklaşık 400 farklı füze ile top sistemi, 50 uçak ve helikopter ile insansız hava araçları yer alıyor.

Tatbikatta, birliklerin savaşa hazır duruma getirilmesine, muharebe koordinasyonu ve etkileşiminin iyileştirilmesine odaklanılacak.

Terörist gruplar ve yasa dışı silahlı çetelerle mücadele eğitimlerinin de verileceği tatbikat, 20 Mayıs'a kadar devam edecek.

News Code 1894395
https://tr.mehrnews.com/news/1894395/

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