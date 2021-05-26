Biden-Putin görüşmesinin tarihi belli oldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir PUtin ile ABD Başkanı Joe Biden'ın yüzyüze görüşeceği ilk tarih belli oldu.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden, 16 Haziran’da Cenevre’de bir araya geleceği bildirildi.

Associated Press'in (AP) konuya yakın iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, Beyaz Saray ve Kremlin, Biden-Putin zirvesini gelecek ay Cenevre'de yapmayı planladığını bildirmişti.

Öte yandan zirve için 15-16 Haziran tarihlerinin değerlendirildiği ve plana iki ülkenin ulusal güvenlik danışmanları arasında bu hafta içinde Cenevre'de yapılan görüşmelerde son halinin verileceği kaydedilmişti.

Biden, Putin ile 13 Nisan'da iki ülke ilişkilerinin gerilmesinin ardından yaptığı telefon görüşmesinde 3. bir ülkede bir zirve teklifi yapmıştı.

Bunun ardından Beyaz Saray ve Kremlin ekipleri zirvenin detayları için görüşmelere başlamıştı.

Kaynak: NTV