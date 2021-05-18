Rusya Devlet Başkanı Putin’den Filistin çağrısı

Yabancı ülkelerin büyükelçileriyle bir araya gelen Putin, Filistin ile İsrail Rejimi arasındaki şiddetin durdurulmasının zorunlu olduğunu, çatışmaların çok sayıda kişinin ölümüne yol açtığını belirtti.

Putin, “Filistinliler ve İsrailliler arasında çatışmaların patlak vermesi siviller arasında çok sayıda can kaybına neden oldu, ölenler arasında çocuklar da var. İki taraftan da şiddet eylemlerinin sona ermesi ve BMGK’nın ilgili kararları doğrultusunda aktif çözüm arayışına girilmesinin zorunlu olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Putin, bölgede artan gerginliği endişe ile takip ettiklerini söyledi.

Kaynak: Sputnik