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27 May 2021 14:53

Azerbaycan Savunma Bakanlığı: 6 Ermenistan askeri yakalandı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı: 6 Ermenistan askeri yakalandı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınırı geçmeye çalışan altı Ermenistan askerinin yakalandığını açıkladı.

Cumhuriyet'e göre, Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 27 Mayıs yerel saatle 03.00 civarlarında Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’ne ait keşif-sabotaj grubunun, Kelbecer bölgesindeki Yukarı Ayrım yerleşim yeri yönünde Ermenistan-Azerbaycan sınırını ihlal ettiği belirtildi.

6 Ermenistan askerinin, sınırdaki mevzilere giden yolda mayın döşeme faaliyetleri sırasında alınan tedbirler sonucunda Azerbaycan ordusu tarafından kuşatılarak, esir alındığı ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, sabah saatlerinde sınır yakınlarında Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’ne ait, tanklar da dahil olmak üzere çok sayıda askeri aracın görüldüğü ve alınan tedbirler sonucunda hareketlerinin önlendiği belirtilerek, “Şu anda bu yöndeki operasyonel koşullar departmanlarımızın kontrolündedir” denildi.

News Code 1894678
https://tr.mehrnews.com/news/1894678/

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