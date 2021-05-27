Putin'den Aliyev'e Azerbaycan Cumhuriyet Bayramı tebriği

Azerbaycan Devlet Başkanlığı basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'e Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle bir kutlama mesajı yolladı.

Azerbaycan Devlet Başkanlığı sitesinde metni yayınlanan mesajda, "Ulusal bayramınız olan Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle lütfen en içten tebriklerimi kabul edin" ifadelerine yer verildi.

Azerbaycan'ın sosyo-ekonomik, bilimsel ve teknik alanlarda elde ettiği önemli başarılara ve dünya arenasındaki yüksek itibarına dikkat çeken Putin, ayrıca iki ülkenin arasındaki stratejik ortaklığın her alanda daha da güçlendirilmesi umudunu dile getirerek şöyle devam etti: "Azerbaycan ile iyi dostluk ve karşılıklı saygı geleneklerine dayanan ilişkilerimizi takdir ediyoruz. Ortak çabalarımızla halklarımızın, bölgesel güvenliğimizin ve istikrarımızın yararı için her alanda stratejik ortaklığımızı ve verimli işbirliğimizi kapsamlı bir şekilde güçlendirmeye devam edeceğimize eminim."

Rusya lideri, "Sizlere ve tüm yurttaşlarınıza en içten duygularımla sağlık ve başarılar, refah ve barış diliyorum" ifadelerini kullandı.

Aliyev ile Putin, daha önce İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilere karşı kazanılan zaferin 76. yıldönümü vesilesiyle birbirilerini kutlamıştı.

Kaynak: Sputnik