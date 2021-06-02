İran: Yaptırımlar kalktığında petrol piyasasına geri döneceğiz

İran Petrol Bakanı Bijen Zengene, video konferans yöntemiyle OPEC+ grubunun 17. Bakanlar Toplantısı’na katıldı.

Zengene, dün gerçekleşen toplantı sonrasında basına yaptığı açıklamada, “Kısa süren toplantının büyük ölçüde İran'ın petrol piyasasına geri dönme olasılığından etkilendiğini düşünüyorum.” dedi.

Bu toplantıda petrol üretimine katkı yapılmamasına karar verildiğini kaydeden Zengene, grubun bir sonraki bakanlar toplantısının 1 Temmuz'da yapılacağı bilgisini paylaştı.

“Bu toplantıda İran'ın piyasaya geri dönüşünü duyurdunuz mu?” sorusuna Zengene, “Hayır, bunu yapmadık, çünkü buna gerek yok. Zaten (Viyana'da) anlaşmanın sağlanmasıyla yaptırımlar kalktığında piyasaya geri döneceğiz.” yanıtını verdi.

Bakan Zengene, İran’ın daha önce olduğu gibi petrol üretimi kısıntısından muaf tutulduğunu söyledi.

OPEC+ üyesi ülkelerin, enerji ve petrol bakanları piyasa koşullarını değerlendirmek ve 1 Nisan'da kararlaştırdığı üretim kesintisi miktarını görüşmek üzere dün video konferans yöntemiyle bir araya gelmişti.

OPEC'ten yapılan açıklamada, piyasalardaki temel duruma yönelik yapılan gözlemler doğrultusunda, 15. Bakanlar Toplantısı'nda belirlenen üretim düzenlemesi kararının temmuz ayı için de uygulanacağı ifade edildi.

OPEC+ grubu, 1 Nisan'daki 15. Bakanlar Toplantısı'nda, üye ülkelerin toplam günlük üretimlerini mayıs ve haziran aylarında 350 bin, temmuzda ise 441 bin varil artırarak üretim kesintilerini hafifletme kararı almıştı. Suudi Arabistan ise şubatta açıkladığı ve gönüllü olarak uyguladığı günlük 1 milyon varillik ek kesinti kararını kademeli olarak kaldıracağını duyurmuştu.